Каррера - Ещенко: "Мне жаль, что так в конце вышло. Ты боец, ты меня должен понять!"

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поблагодарил защитника Андрея Ещенко за слова поддержки, размещенные в Инстаграме футболиста. Сегодня красно-белые объявили об отставке итальянского специалиста.

– Спасибо, Андрей! Мне жаль, что так в конце вышло. Ты боец, ты меня должен понять! Спасибо за самоотдачу и удачи!, - ответил Каррера Ещенко в Инстаграме.

Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 года, выиграв чемпионат России и Суперкубок страны. В понедельник его отправили в отставку после того, как в воскресенье москвичи потерпели третье поражение подряд на своем поле в РПЛ, уступив в матче 11-го тура "Арсеналу" (2:3).

Ранее появилась информация, что Ещенко отправится с основным составом "Спартака" на матч группового турнира Лиги Европы против "Рейнджерс".

В середине сентября Ещенко был переведен в дубль "Спартака" после того, как поставил лайк под записью в Инстаграме известного болельщика красно-белых Дмитрия Назарова, в котором тот критиковал Карреру.