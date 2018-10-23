Каррера даст пресс-конференцию в среду

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в среду проведет пресс-конференцию. Она пройдет в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" и начнется в 16.00 по московскому времени.

Накануне руководство "Спартака" отправило в отставку Карреру. Исполняющим обязанности назначен Рауль Рианчо.

Итальянец возглавил красно-белых летом 2016 года. В сезоне-2016/17 под руководством Карреры "Спартак" впервые за 16 лет стал чемпионом России, а затем выиграл Суперкубок страны.