Карасев получит "неуд" за судейство в матче "Спартак" - "Динамо"

Главный арбитр матча заключительного тура чемпионата России "Спартак" – "Динамо" (0:1) Сергей Карасев получит от инспектора оценку "неудовлетворительно" за решение не назначать пенальти в ворота красно-белых. Об этом сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

– Сергей Карасев получит от инспектора матча "Спартак" – "Динамо" оценку "неудовлетворительно" за ошибочное решение не назначать пенальти в эпизоде, когда Ребров сбил Ташаева, – цитирует "Р-Спорт" источник.

В конце первого тайма хавбек "Динамо" Александр Ташаев был сбит в штрафной голкипером "Спартака" Артемом Ребровым. Вратарь не попал по мячу и подсек ногу полузащитника. Реакции арбитра на эпизод не было.

"Спартак" завершил сезон на третьем месте турнирной таблицы РФПЛ с активом в 56 очков, "Динамо" – на восьмом (40).

Трансляция матча "Спартак" – "Динамо" //

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