22:25 5 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

Калачев - лучший игрок Белоруссии в 2016 году

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Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев признан лучшим футболистом Белоруссии в 2016 году, информирует пресс-служба клуба. Всего за донской клуб 35-летний хавбек провел 235 матчей, забил 20 мячей и сделал 59 результативных передач. С 2004 года по настоящее время он регулярно вызывается в состав национальной команды Белоруссии. За сборную своей страны полузащитник провел 76 матчей, забил 10 мячей и сделал 16 голевых передач.

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