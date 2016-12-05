Калачев - лучший игрок Белоруссии в 2016 году

Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев признан лучшим футболистом Белоруссии в 2016 году, информирует пресс-служба клуба. Всего за донской клуб 35-летний хавбек провел 235 матчей, забил 20 мячей и сделал 59 результативных передач. С 2004 года по настоящее время он регулярно вызывается в состав национальной команды Белоруссии. За сборную своей страны полузащитник провел 76 матчей, забил 10 мячей и сделал 16 голевых передач.

Отличные новости!

Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев признан лучшим футболистом Белоруссии в 2016 году.

Поздравляем! pic.twitter.com/wU61ijYo2S – Football Club Rostov (@rostovfc) 5 декабря 2016 г.