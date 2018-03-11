20:26 | Футбол — РФПЛ

Из-за замены Ханни Кафельников решил уйти со стадиона

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Олимпийский чемпион-2000 по теннису, экс-первая ракетка мира, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников покинул матч 22-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровска". Прославленный теннисист написал в Твиттере: "Если поменяет Ханни сейчас, уйду со стадиона". 

Почти сразу после его твита Софьян Ханни был заменен на Лоренсо Мельгарехо, после чего Кафельников написал: "Пошел-ка я отсюда!"

Трансляция матча "Спартак" - "СКА-Хабаровск" 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 22-й тур
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КОММЕНТАРИИ (13)
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Jearom

кому нафиг интересен этот псевдоболельщик?

21:23

Venalainen

Дочурку не видать, не отсыпает папаня видимо

21:19

Venalainen

Может клоунаду себе позволить КОКОСафельников))))

21:19

Keano

Ханни не плох, но он не встроен в команду - раз, ему не хватает пока физики на весь матч - два, и наконец,ему просто прохладно - климат не самый знакомый, поэтому Женя не горячись

21:14

баламошка

Женька веселит публику)

21:10

tagov

вообще то это классика - менять новичка ближе к концу матча. типа идет адаптация, не готов на весь матч бла бла бла..

21:08

James Gang

Кафель не увидел победы своего клуба....

21:01

lavrentev01

скатертью дорога)))

20:57

Richter-00

Какого ещё лекарства? :)

20:54

Andrey_Veselov

В Москве сейчас дефицит лекарства, поставка с латинской Америки в 400 кг сорвалась

20:47

Thomas_Boy_

Не приходи ко ты сюда больше.

20:36

Нефилим

Ханни реально был неплох, кстати. А Кафель - дурачок спартаковский

20:31

crAzI Ivan

Грамотный, просто филолог

20:31

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