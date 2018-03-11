Из-за замены Ханни Кафельников решил уйти со стадиона

Олимпийский чемпион-2000 по теннису, экс-первая ракетка мира, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников покинул матч 22-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровска". Прославленный теннисист написал в Твиттере: "Если поменяет Ханни сейчас, уйду со стадиона".
Если поменяет Ханни сейчас,уйду со стадиона– Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 11 марта 2018 г.
Почти сразу после его твита Софьян Ханни был заменен на Лоренсо Мельгарехо, после чего Кафельников написал: "Пошел-ка я отсюда!"
Пошёл ко я отсюда!!!– Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 11 марта 2018 г.
Jearom
кому нафиг интересен этот псевдоболельщик?
21:23
Venalainen
Дочурку не видать, не отсыпает папаня видимо
21:19
Venalainen
Может клоунаду себе позволить КОКОСафельников))))
21:19
Keano
Ханни не плох, но он не встроен в команду - раз, ему не хватает пока физики на весь матч - два, и наконец,ему просто прохладно - климат не самый знакомый, поэтому Женя не горячись
21:14
баламошка
Женька веселит публику)
21:10
tagov
вообще то это классика - менять новичка ближе к концу матча. типа идет адаптация, не готов на весь матч бла бла бла..
21:08
James Gang
Кафель не увидел победы своего клуба....
21:01
lavrentev01
скатертью дорога)))
20:57
Richter-00
Какого ещё лекарства? :)
20:54
Andrey_Veselov
В Москве сейчас дефицит лекарства, поставка с латинской Америки в 400 кг сорвалась
20:47
Thomas_Boy_
Не приходи ко ты сюда больше.
20:36
Нефилим
Ханни реально был неплох, кстати. А Кафель - дурачок спартаковский
20:31
crAzI Ivan
Грамотный, просто филолог
20:31