Из-за замены Ханни Кафельников решил уйти со стадиона

Олимпийский чемпион-2000 по теннису, экс-первая ракетка мира, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников покинул матч 22-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровска". Прославленный теннисист написал в Твиттере: "Если поменяет Ханни сейчас, уйду со стадиона".

Если поменяет Ханни сейчас,уйду со стадиона – Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 11 марта 2018 г.

Почти сразу после его твита Софьян Ханни был заменен на Лоренсо Мельгарехо, после чего Кафельников написал: "Пошел-ка я отсюда!"

Пошёл ко я отсюда!!! – Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 11 марта 2018 г.

Трансляция матча "Спартак" - "СКА-Хабаровск"