Иван Обляков: "Семак – уважаемая личность"

Полузащитник "Уфы" Иван Обляков после матча 10-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:3) отметил, что спорный пенальти повлиял на ход игры и добавил, что ему понравилось играть на стадионе "Санкт-Петербург".

– Не получилось предотвратить то, о чем предупреждал перед матчем Сергей Семак?

– Получается так. Настраивались на эту игру, но почему-то не получилось.

– Пенальти стал определяющим моментом игры?

– В какой-то мере да, но не на сто процентов.

– Бранислав Иванович сказал, что матч с "Уфой" стал одним из самых сложных для "Зенита" в этом сезоне.

– Не знаю, почему он так сказал.

– Собой не очень довольны?

– Конечно, проиграли же.

– Как вам стадион "Санкт-Петербург". Рады, что сыграли под крышей? На улице плохая погода.

– Да, погода не очень. Мне понравилось играть под крышей. Стадион отличный!

– Обратили внимание, что трибуны скандировали имя вашего главного тренера?

– Сергей Богданович Семак – уважаемая личность. Он здорово играл за "Зенит", был здесь тренером. Поэтому и скандировали его имя (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Трансляция матча "Зенит" – "Уфа"​