Иван Данильянц: "Ответная игра против "Манчестер Юнайтед" - это совершенно другой матч, другое поле, все по-другому"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после матча 19-го тура чемпионата России против "Терека" (0:0) подчеркнул, что команде не хватало свежести. По словам специалиста, к минувшей встрече ростовчане подошли с тем же настроем, с которым будут готовиться к ответной игре 1/8 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед".

– Сегодня нам не хватало свежести, быстроты, а без этих двух качеств мы не можем играть в том стиле, который любят болельщики, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Данильянц. – Ребята не восстановились до конца, мы внесли корректировки во втором тайме, но для гола этого не хватило.

Киреев? Парень старался, хоть давно не играл, физически сразу подсел, но ему нужно было набраться практики, поскольку будет необходимо выступить в Манчестере. Замены в сегодняшней встрече были направлены и на встречу в Лиге Европы, хотя я минувший матч был важен. Ответная игра против "Манчестер Юнайтед" – это совершенно другой матч, другое поле, все по-другому. Состав будем формировать исходя из этого.

Трансляция матча "Ростов" - "Терек"