Иван Данильянц: "Это была игра упущенных возможностей"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после поражения от тульского "Арсенала" (0:1) в матче 27-го тура чемпионата России посетовал на плохую реализацию моментов. Он добавил, что на исход матча также повлияла усеченная скамейка запасных "Ростова".

– Это была игра упущенных возможностей, – сказал Данильянц во флеш-интервью после матча в эфире телеканала "Наш футбол". – Не забиваешь ты – забивают тебе. Мы создали много голевых моментов, но реализовать их не получилось. Повлияла ли усеченная скамейка на итоговый результат? Этот фактор всегда присутствует. У нас не было возможности усилить игру. Большая группа футболистов находится в таком состоянии, которое не позволяет играть.

"СЭ" вел трансляцию матча "Арсенал" – "Ростов"