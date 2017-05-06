"Арсенал" прервал рекордную серию Медведева и обыграл "Ростов"

В матче 27-го тура чемпионата России "Арсенал" на своем поле одолел "Ростов" – 1:0. Автором единственного мяча стал Никита Бурмистров. Отметим, что тулякам удалось прервать рекордную "сухую" серию вратаря ростовчан Никиты Медведева. 22-летний голкипер не пропускал на протяжении 988 минут.
Благодаря этой победе "канониры" поднялись на 13-е место в турнирной таблице. "Ростов" остался на пятой строчке. Дончане до сегодняшней встречи не проигрывали в чемпионате на протяжении десяти туров.
Чемпионат России
Премьер-лига
27-й тур
"Арсенал" (Тула) – "Ростов" (Ростов-на-Дону) – 1:0 (1:0)
Гол: Бурмистров, 37.
"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Вергара, Бурмистров (Горбатенко, 49), Думбья (Власов, 85), Бурчану, Максимов (Шевченко, 64), Александров, Расич.
"Ростов": Медведев, Калачев (Киреев, 82), Гацкан, Сесар Навас, Кудряшов, Байрамян, Препелицэ (Могилевец, 71), Ерохин, Нобоа, Полоз, Азмун.
Предупреждения: Расич, 16. Байрамян, 20. Думбья, 70. Габулов, 90+1.
Судьи: НИКОЛАЕВ (Москва). Жвакин (Санкт-Петербург), Миневич (Смоленск).
6 мая. Тула. Стадион "Арсенал".
Трансляция матча "Арсенал" – "Ростов" //
До тысячи Медведеву не хватило 12 минут //
Арбитр правильно не назначил пенальти в пользу "Ростова" //
Николаев правильно не назначил пенальти в пользу "Арсенала"
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @pfc_arsenal #НашФутбол #РФПЛ. 27-й тур. #АрсеналРостов 1:0 37' Никита Бурмистров pic.twitter.com/ZolDgyruwD– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 6 мая 2017 г.
Cheremis57
Браво, Габулов! 99% победы "Арсенала" его!! "Ростов" разочаровал!!! К сожалению, многие игроки "Ростова" перестали прогрессировать!!!! Без Бухарова нет побед!!!!! Теперь можно спокойно готовиться к следующему сезону- груз ответственности снят! Теперь очередь за "Спартаком"- летать в космос!!
18:43
spartfora
Проба положительна spartfora...дааа..ты новый чмоша!! Ростов играет так, как и Спаму мечтать не приходится!!! 18:39 ------------------------------------ Твой ник свидетельствуют о том, что проба кала прошла в твоей жизни успешно. А глориком ты наверное стал после побед цыска в кубке УЕФА и после этого стал сезонно менять клубы исходя из их результатов в Европе.
18:43
Свинству Бой!
А где гопники подсолнуховые с пенкой у рта??? А -ха-ха. обгадились болезные. А в следующем сезоне над вами будут насмехаться, когда вы привычно будете в переходных играх. Еще лет сто будете вспоминать эти два сезона......
18:42
Dymanomashina
А Медведев все же молодчик. Такие рекорды на дороге не валяются. Удачи
18:41
Ю.Ю.
spartfora __________ И Самару стимулируют, и Хабаровск, и Уфу и даже киприотов.
18:40
Dymanomashina
А как-же "Бердыева в сборную!?". Может все-таки не бог он и не джинн? Может обычный (хоть и не плохой) тренер?
18:40
Проба положительна
spartfora...дааа..ты новый чмоша!! Ростов играет так, как и Спаму мечтать не приходится!!!
18:39
spartfora
Наконец то эту команду выскочку поставили на место. Ростов демонстрирует антифутбол, играет только за бабло газпрома, когда его деньгами стимулируют на Спартак, цска, а так в целом скучный и закрытый футбол. Такой футбол нам не нужен
18:35
regjy
а где смеяться??????????
18:35
Ю.Ю.
МУЖИКИ!!!
18:33
Тот самый Зануда
И Буффон ижевский не помог.
18:32
П_о_в_а_р
Габул могёт.
18:31
Rosss
Спокойно на классе.
18:29
qwe20
просто позор...
18:27
genas
спартак мужикам просто тупо отдал игру что бы взять дерби
18:26