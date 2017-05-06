18:24 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Арсенал" прервал рекордную серию Медведева и обыграл "Ростов"

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В матче 27-го тура чемпионата России "Арсенал" на своем поле одолел "Ростов" – 1:0. Автором единственного мяча стал Никита Бурмистров. Отметим, что тулякам удалось прервать рекордную "сухую" серию вратаря ростовчан Никиты Медведева. 22-летний голкипер не пропускал на протяжении 988 минут.

Благодаря этой победе "канониры" поднялись на 13-е место в турнирной таблице. "Ростов" остался на пятой строчке. Дончане до сегодняшней встречи не проигрывали в чемпионате на протяжении десяти туров.

Чемпионат России

Премьер-лига

27-й тур

"Арсенал" (Тула) – "Ростов" (Ростов-на-Дону) – 1:0 (1:0)

Гол: Бурмистров, 37.

"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Вергара, Бурмистров (Горбатенко, 49), Думбья (Власов, 85), Бурчану, Максимов (Шевченко, 64), Александров, Расич.

"Ростов": Медведев, Калачев (Киреев, 82), Гацкан, Сесар Навас, Кудряшов, Байрамян, Препелицэ (Могилевец, 71), Ерохин, Нобоа, Полоз, Азмун.

Предупреждения: Расич, 16. Байрамян, 20. Думбья, 70. Габулов, 90+1.

Судьи: НИКОЛАЕВ (Москва). Жвакин (Санкт-Петербург), Миневич (Смоленск).

6 мая. Тула. Стадион "Арсенал".

Трансляция матча "Арсенал" – "Ростов" //
До тысячи Медведеву не хватило 12 минут //
Арбитр правильно не назначил пенальти в пользу "Ростова" //
Николаев правильно не назначил пенальти в пользу "Арсенала" 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 27-й тур
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КОММЕНТАРИИ (16)
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Cheremis57

Браво, Габулов! 99% победы "Арсенала" его!! "Ростов" разочаровал!!! К сожалению, многие игроки "Ростова" перестали прогрессировать!!!! Без Бухарова нет побед!!!!! Теперь можно спокойно готовиться к следующему сезону- груз ответственности снят! Теперь очередь за "Спартаком"- летать в космос!!

18:43

spartfora

Проба положительна spartfora...дааа..ты новый чмоша!! Ростов играет так, как и Спаму мечтать не приходится!!! 18:39 ------------------------------------ Твой ник свидетельствуют о том, что проба кала прошла в твоей жизни успешно. А глориком ты наверное стал после побед цыска в кубке УЕФА и после этого стал сезонно менять клубы исходя из их результатов в Европе.

18:43

Свинству Бой!

А где гопники подсолнуховые с пенкой у рта??? А -ха-ха. обгадились болезные. А в следующем сезоне над вами будут насмехаться, когда вы привычно будете в переходных играх. Еще лет сто будете вспоминать эти два сезона......

18:42

Dymanomashina

А Медведев все же молодчик. Такие рекорды на дороге не валяются. Удачи

18:41

Ю.Ю.

spartfora __________ И Самару стимулируют, и Хабаровск, и Уфу и даже киприотов.

18:40

Dymanomashina

А как-же "Бердыева в сборную!?". Может все-таки не бог он и не джинн? Может обычный (хоть и не плохой) тренер?

18:40

Проба положительна

spartfora...дааа..ты новый чмоша!! Ростов играет так, как и Спаму мечтать не приходится!!!

18:39

spartfora

Наконец то эту команду выскочку поставили на место. Ростов демонстрирует антифутбол, играет только за бабло газпрома, когда его деньгами стимулируют на Спартак, цска, а так в целом скучный и закрытый футбол. Такой футбол нам не нужен

18:35

regjy

а где смеяться??????????

18:35

Ю.Ю.

МУЖИКИ!!!

18:33

Тот самый Зануда

И Буффон ижевский не помог.

18:32

П_о_в_а_р

Габул могёт.

18:31

Rosss

Спокойно на классе.

18:29

qwe20

просто позор...

18:27

genas

спартак мужикам просто тупо отдал игру что бы взять дерби

18:26