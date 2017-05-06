"Арсенал" прервал рекордную серию Медведева и обыграл "Ростов"

В матче 27-го тура чемпионата России "Арсенал" на своем поле одолел "Ростов" – 1:0. Автором единственного мяча стал Никита Бурмистров. Отметим, что тулякам удалось прервать рекордную "сухую" серию вратаря ростовчан Никиты Медведева. 22-летний голкипер не пропускал на протяжении 988 минут.

Благодаря этой победе "канониры" поднялись на 13-е место в турнирной таблице. "Ростов" остался на пятой строчке. Дончане до сегодняшней встречи не проигрывали в чемпионате на протяжении десяти туров.

Чемпионат России

Премьер-лига

27-й тур

"Арсенал" (Тула) – "Ростов" (Ростов-на-Дону) – 1:0 (1:0)

Гол: Бурмистров, 37.

"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Вергара, Бурмистров (Горбатенко, 49), Думбья (Власов, 85), Бурчану, Максимов (Шевченко, 64), Александров, Расич.

"Ростов": Медведев, Калачев (Киреев, 82), Гацкан, Сесар Навас, Кудряшов, Байрамян, Препелицэ (Могилевец, 71), Ерохин, Нобоа, Полоз, Азмун.

Предупреждения: Расич, 16. Байрамян, 20. Думбья, 70. Габулов, 90+1.

Судьи: НИКОЛАЕВ (Москва). Жвакин (Санкт-Петербург), Миневич (Смоленск).

6 мая. Тула. Стадион "Арсенал".

Трансляция матча "Арсенал" – "Ростов" //

До тысячи Медведеву не хватило 12 минут //

Арбитр правильно не назначил пенальти в пользу "Ростова" //

Николаев правильно не назначил пенальти в пользу "Арсенала"