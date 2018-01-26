Источник: "Метц" хочет арендовать Панюкова

"Метц" заинтересован в аренде форварда "Зенита" Андрея Панюкова, утверждают "Невские новости". 23-летний нападающий, который в первой половине сезона выступал за дубль, находится на сборах с основным составом сине-бело-голубых.

Как пишет издлание, французский клуб готов арендовать футболиста до конца сезона, однако питерцы еще не приняли окончательное решение по Панюкову. Ожидается, что главный тренер Роберто Манчини сделает выводы после окончания первого сбора основы.

Панюков перешел в "Зенит" летом минувшего года из литовского "Атлантаса". Отметим, что в карьере футболиста уже была аренда во французский клуб "Аяччо", выступавший в лиге 2. В таблице лиги 1 "Метц" занимает последнюю строчку, набрав в 22 встречах 15 очков.