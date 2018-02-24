15:25 24 февраля | Футбол — РФПЛ

Источник: Лео Жаба может перейти из "Ахмата" в ЦСКА или "Зенит"

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Нападающий "Ахмата" Лео Жаба может перейти в другой российский клуб. Как сообщает Radio Bandeirantes, 19-летний бразилец интересен ЦСКА и "Зениту". Отмечается, что клубы уже связались с агентом футболиста и сделали предложения.

Отметим, что Жаба перешел в "Ахмат" летом прошлого года. В текущем чемпионате России форвард провел 19 матчей, в которых забил три гола. Кроме того, на его счету одна игра в Кубке России.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (13)
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Gogy

Жаба верхом на пони смотрелась бы эстетичнее, чем Промяс верхом на свинье...

21:11 24 февраля

DmitrSPb

ну вот зачем? еще один полирователь лавки. к Дриусси в компанию

21:03 24 февраля

shpasic

Манчини не работает с бразильцами) опять агентишки пытаются жабу пристроить.

18:52 24 февраля

McNutter

очередной высер СМИ

18:01 24 февраля

Щас спою

AKBI ну Баламошка не знал что кокошка твой муж,не ругайся так Акулина Баклановна

17:12 24 февраля

Веравалер

К бакланам - как-то форматнее, аутентичнее )

16:58 24 февраля

AKBI

баламошка, "кокошкой" маму свою зови, недоделок...

16:23 24 февраля

Бергкамп 10

Вопреки---- бред не неси

16:11 24 февраля

баламошка

Вопреки Когда уже спорт-экспресс вернет себе прежнее уважение честного издания и будет тиражировать лишь проверенную и правдоподобную информацию ? Одни сплетни и заказуха.///////////////Папарацци тоже хотят кушать)

16:07 24 февраля

Вопреки

Кому-то очень нужно на личный карман халявное бабло получить, чтобы сделать пацана свободным агентом... ведь любой адекват понимает, что зимнее ТО закрыто и поиметь игрока сейчас, без махинаций, просто нельзя. Но и агенту кушать хочется, вот и готовит почву для интереса на будущее.... тупо вбрасывая лажу. Когда уже спорт-экспресс вернет себе прежнее уважение честного издания и будет тиражировать лишь проверенную и правдоподобную информацию ? Одни сплетни и заказуха.

15:54 24 февраля

баламошка

Митяй Антибомж Жабу на болота!///////С языка сорвал!) Правильно, жабу на болота! К Паредасам, Кокошкам и прочей нечисти!)

15:43 24 февраля

Митяй Антибомж

Жабу на болота!

15:40 24 февраля

titan2313

В Зенит, только в Зенит!

15:34 24 февраля

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