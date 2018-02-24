Источник: Лео Жаба может перейти из "Ахмата" в ЦСКА или "Зенит"

Нападающий "Ахмата" Лео Жаба может перейти в другой российский клуб. Как сообщает Radio Bandeirantes, 19-летний бразилец интересен ЦСКА и "Зениту". Отмечается, что клубы уже связались с агентом футболиста и сделали предложения.

Отметим, что Жаба перешел в "Ахмат" летом прошлого года. В текущем чемпионате России форвард провел 19 матчей, в которых забил три гола. Кроме того, на его счету одна игра в Кубке России.