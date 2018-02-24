Источник: Лео Жаба может перейти из "Ахмата" в ЦСКА или "Зенит"

Нападающий "Ахмата" Лео Жаба может перейти в другой российский клуб. Как сообщает Radio Bandeirantes, 19-летний бразилец интересен ЦСКА и "Зениту". Отмечается, что клубы уже связались с агентом футболиста и сделали предложения.
Отметим, что Жаба перешел в "Ахмат" летом прошлого года. В текущем чемпионате России форвард провел 19 матчей, в которых забил три гола. Кроме того, на его счету одна игра в Кубке России.
Gogy
Жаба верхом на пони смотрелась бы эстетичнее, чем Промяс верхом на свинье...
21:11 24 февраля
DmitrSPb
ну вот зачем? еще один полирователь лавки. к Дриусси в компанию
21:03 24 февраля
shpasic
Манчини не работает с бразильцами) опять агентишки пытаются жабу пристроить.
18:52 24 февраля
McNutter
очередной высер СМИ
18:01 24 февраля
Щас спою
AKBI ну Баламошка не знал что кокошка твой муж,не ругайся так Акулина Баклановна
17:12 24 февраля
Веравалер
К бакланам - как-то форматнее, аутентичнее )
16:58 24 февраля
AKBI
баламошка, "кокошкой" маму свою зови, недоделок...
16:23 24 февраля
Бергкамп 10
Вопреки---- бред не неси
16:11 24 февраля
баламошка
Вопреки Когда уже спорт-экспресс вернет себе прежнее уважение честного издания и будет тиражировать лишь проверенную и правдоподобную информацию ? Одни сплетни и заказуха.///////////////Папарацци тоже хотят кушать)
16:07 24 февраля
Вопреки
Кому-то очень нужно на личный карман халявное бабло получить, чтобы сделать пацана свободным агентом... ведь любой адекват понимает, что зимнее ТО закрыто и поиметь игрока сейчас, без махинаций, просто нельзя. Но и агенту кушать хочется, вот и готовит почву для интереса на будущее.... тупо вбрасывая лажу. Когда уже спорт-экспресс вернет себе прежнее уважение честного издания и будет тиражировать лишь проверенную и правдоподобную информацию ? Одни сплетни и заказуха.
15:54 24 февраля
баламошка
Митяй Антибомж Жабу на болота!///////С языка сорвал!) Правильно, жабу на болота! К Паредасам, Кокошкам и прочей нечисти!)
15:43 24 февраля
Митяй Антибомж
Жабу на болота!
15:40 24 февраля
titan2313
В Зенит, только в Зенит!
15:34 24 февраля