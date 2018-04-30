10:15 | Футбол — РФПЛ

Источник: Анчелотти может возглавить "Локомотив" или "Зенит"

Карло АНЧЕЛОТТИ. Фото REUTERS
Карло АНЧЕЛОТТИ. Фото REUTERS
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Карло Анчелотти в следующем сезоне может стать главным тренером "Локомотива" или "Зенита", утверждает RMC Sport. Сообщается, что 58-летний специалист официально отказался возглавить сборную Италии

 
Роберто МАНЧИНИ (в центре) в аэропорту &quot;Пулково&quot;.Манчини улетел из Петербурга

По данным источника, представители "Локомотива" провели встречу с Анчелотти в Турине и выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве. Также итальянец может возглавить "Зенит". Это может произойти в том случае, если президент "Локомотива" Илья Геркус нынешнем летом перейдет на работу в санкт-петербургский клуб.

Напомним, последним местом работы Анчелотти была "Бавария", которую он покинул 28 сентября 2017 года.
 

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (17)
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vit316

В Зенит ещё возможно. Но насчёт Локо - полный бред.

11:58

maks55555

Что это? Если в Зенит, то еще одного можно будет увидеть в реальных условиях, на что он способен.

11:55

redgy

Пусть Геркус валит в Питер со своим Анчелотти, Палыча не трогать!!!!!

11:47

vaysman

ага. или ска хабаровск.

11:36

самарец

хотите развалить Локомотив? ставьте макаронника у руля ! один уже развалил Зенит другой развалит паровоз

11:34

Mark deFossen77

Бердыеву не привыкать выигрывать Анчелотти,так что везите! Но если вместо Семина,это глупость несусветная со стороны РЖД.

11:32

емен

Снова положат контракт на несколько хулиардов долларов !

11:22

ymovan

Логика убийственна - Если отказался возглавить сб. Италии, значит мечтает о карьере тренера в России... вы дурачки хоть сами то верите в то, что пишете (хотя для вас Россия родина слонов)

11:21

Serenky25

Двоеточие в заголовке лишнее. Это ИСТОЧНИК АНЧЕЛОТТИ может возглавить, а не САМ АНЧЕЛОТТИ!

11:18

Красно Белый Питер

Вполне может быть.Вы что думали Семин до 100 лет будет тренировать.Тем более в начале сезона активно муссировались слухи о том что на место Семина мятят кого то...результаты пошли ,решили повременить....

11:11

Slim Taller

На каких помойках вы ищете "источники"?!

10:57

Al Rains

Пилят бюджет всё питерские по старой схеме...горбатого могила только исправит...

10:56

Levbereg

И еще. В Лиге чемпионов и Европы за всех Тосно или Курск будет отдуваться????))))))))))))))))

10:55

Levbereg

Если Палыча уволят и развалят паровозов, то это будет верх идиотизма. Скорее Анчелоти едет вместо Манчини. Навстречу Дзюбиньо!!

10:53

ЗлобныйЖиртрест

Локо уволит Палыча, который привел их к чемпионству через 14 лет???

10:50

serzheo

Локо снимает тренера? )) Клево)) Все понятно с нашим чемпионатом. Ф.Смолов

10:50

shpasic

вроде, не 1 апреля)

10:49

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