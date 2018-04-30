Источник: Анчелотти может возглавить "Локомотив" или "Зенит"

Карло Анчелотти в следующем сезоне может стать главным тренером "Локомотива" или "Зенита", утверждает RMC Sport. Сообщается, что 58-летний специалист официально отказался возглавить сборную Италии.
По данным источника, представители "Локомотива" провели встречу с Анчелотти в Турине и выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве. Также итальянец может возглавить "Зенит". Это может произойти в том случае, если президент "Локомотива" Илья Геркус нынешнем летом перейдет на работу в санкт-петербургский клуб.
Напомним, последним местом работы Анчелотти была "Бавария", которую он покинул 28 сентября 2017 года.
vit316
В Зенит ещё возможно. Но насчёт Локо - полный бред.
11:58
maks55555
Что это? Если в Зенит, то еще одного можно будет увидеть в реальных условиях, на что он способен.
11:55
redgy
Пусть Геркус валит в Питер со своим Анчелотти, Палыча не трогать!!!!!
11:47
vaysman
ага. или ска хабаровск.
11:36
самарец
хотите развалить Локомотив? ставьте макаронника у руля ! один уже развалил Зенит другой развалит паровоз
11:34
Mark deFossen77
Бердыеву не привыкать выигрывать Анчелотти,так что везите! Но если вместо Семина,это глупость несусветная со стороны РЖД.
11:32
емен
Снова положат контракт на несколько хулиардов долларов !
11:22
ymovan
Логика убийственна - Если отказался возглавить сб. Италии, значит мечтает о карьере тренера в России... вы дурачки хоть сами то верите в то, что пишете (хотя для вас Россия родина слонов)
11:21
Serenky25
Двоеточие в заголовке лишнее. Это ИСТОЧНИК АНЧЕЛОТТИ может возглавить, а не САМ АНЧЕЛОТТИ!
11:18
Красно Белый Питер
Вполне может быть.Вы что думали Семин до 100 лет будет тренировать.Тем более в начале сезона активно муссировались слухи о том что на место Семина мятят кого то...результаты пошли ,решили повременить....
11:11
Slim Taller
На каких помойках вы ищете "источники"?!
10:57
Al Rains
Пилят бюджет всё питерские по старой схеме...горбатого могила только исправит...
10:56
Levbereg
И еще. В Лиге чемпионов и Европы за всех Тосно или Курск будет отдуваться????))))))))))))))))
10:55
Levbereg
Если Палыча уволят и развалят паровозов, то это будет верх идиотизма. Скорее Анчелоти едет вместо Манчини. Навстречу Дзюбиньо!!
10:53
ЗлобныйЖиртрест
Локо уволит Палыча, который привел их к чемпионству через 14 лет???
10:50
serzheo
Локо снимает тренера? )) Клево)) Все понятно с нашим чемпионатом. Ф.Смолов
10:50
shpasic
вроде, не 1 апреля)
10:49