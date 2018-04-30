Источник: Анчелотти может возглавить "Локомотив" или "Зенит"

Карло Анчелотти в следующем сезоне может стать главным тренером "Локомотива" или "Зенита", утверждает RMC Sport. Сообщается, что 58-летний специалист официально отказался возглавить сборную Италии.

По данным источника, представители "Локомотива" провели встречу с Анчелотти в Турине и выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве. Также итальянец может возглавить "Зенит". Это может произойти в том случае, если президент "Локомотива" Илья Геркус нынешнем летом перейдет на работу в санкт-петербургский клуб.



Напомним, последним местом работы Анчелотти была "Бавария", которую он покинул 28 сентября 2017 года.



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