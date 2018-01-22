Ионов спас "Ростов" от поражения в матче с "Виторулом"

"Ростов" в товарищеском матче сыграл вничью с "Вииторулом". На гол Лимы в первом тайме дончане ответили точным ударом Алексея Ионова во второй половине встречи.

Отметим, что эта ничья стала второй для команды из Ростова-на-Дону под руководством Валерия Карпина. Ранее "Ростов" разошелся миром с "Политехникой" (1:1).

Товарищеский матч

"Вииторул" - "Ростов" - 1:1 (1:0)

Голы: Лима, 13 (1:0). Ионов, 66 (1:1).

"Ростов": Песьяков (Абаев, 46), Макеев (Плиев, 46), Сухомлинов (Соловьев, 75), Гацкан (Ингасон, 46), Киреев (Калачев, 46), Зуев (Ионов, 46), Маер (Байрамян, 46), Вебер (Чуперка, 46), Дядюн (Гулиев, 46), Шомуродов (Скопинцев, 46), Соловьев (Сигурдарсон, 46).