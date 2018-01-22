Ионов спас "Ростов" от поражения в матче с "Виторулом"

"Ростов" в товарищеском матче сыграл вничью с "Вииторулом". На гол Лимы в первом тайме дончане ответили точным ударом Алексея Ионова во второй половине встречи.
Отметим, что эта ничья стала второй для команды из Ростова-на-Дону под руководством Валерия Карпина. Ранее "Ростов" разошелся миром с "Политехникой" (1:1).
Товарищеский матч
"Вииторул" - "Ростов" - 1:1 (1:0)
Голы: Лима, 13 (1:0). Ионов, 66 (1:1).
"Ростов": Песьяков (Абаев, 46), Макеев (Плиев, 46), Сухомлинов (Соловьев, 75), Гацкан (Ингасон, 46), Киреев (Калачев, 46), Зуев (Ионов, 46), Маер (Байрамян, 46), Вебер (Чуперка, 46), Дядюн (Гулиев, 46), Шомуродов (Скопинцев, 46), Соловьев (Сигурдарсон, 46).
Владимир 3107
fanattagan, это моё мнение. Ушли Навас и Мевля и оборона "Ростова" начала пропускать необязательные голы, которые можно было бы и не пропускать. При просмотре пропущенных голов видно, что половина голов пропущена из-за явных технических, тактических и позиционных ошибок ростовчан в обороне. По поводу тренера для вратарей. Абаев и Песьяков неплохие вратари, но по игре не всегда играют так как надо. Есть у них и ошибочки, которые привели к голам в ворота "Ростова". Вот тут и должен сказать своё веское слово опытный тренер вратарей.
19:36
fanattagan
Владимир 3107, ты на какой почве сделал подобный вывод?
19:22
Владимир 3107
"Ростову" надо опытного, рослого бека в центр обороны и путёвого тренера для вратарей. Лопушат в обороне ростовчане.
19:03