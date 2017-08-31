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15:30 | Футбол — РФПЛ

Ионов перейдет в "Ростов"

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По информации "СЭ", с большой долей вероятности "Ростов" сегодня подпишет контракт с полузащитником Алексеем Ионовым.

Прошлый сезон хавбек провел на правах аренды в ЦСКА, а затем вернулся в "Динамо", которому принадлежат права на него. Велика вероятность, что Ионов сегодня разорвет контракт с бело-голубыми, после чего подпишет полноценный договор с "Ростовом".

В текущем чемпионате 28-летний Ионов провел пять матчей, не отметившись результативными действиями.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Разбанен досрочно

а в Ростове кабаки с дефками есть??? иначе леха туда ни ногой.

15:46

King's Bounty IX

лучше Миху не трожьте !

15:37