00:16 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Инспектор не согласен с тремя решениями судей в матче ЦСКА – "Амкар"

0
0
0
1

Как стало известно "СЭ", инспектор матча 13-го тура чемпионата России ЦСКА"Амкар" (2:2) Александр Колобаев не согласился с вердиктами арбитров в трех эпизодах встречи и намерен выставить Владимиру Сельдякову и его первому ассистенту Дмитрию Березневу неудовлетворительные оценки.

К Сельдякову у Колобаева две претензии. Инспектор считает, что на 17-й минуте был ошибочно назначен пенальти в ворота "Амкара". Кроме того, он не согласен с действиями арбитра на 90+2-й минуте, когда рефери сорвал выход один на один Тошича, остановив игру.

Судья-помощник Березнев ошибся на 27-й минуте, не зафиксировав положение "вне игры" у Костюкова. В итоге "Амкар" забил второй гол. (Александр БОБРОВ)

Опрос

На какой результат может претендовать ЦСКА в этом сезоне?
голосовать
0
0
0
1
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 13-й тур

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

igorvasilevich

А что изменится переиграть примут матч?

00:42

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ