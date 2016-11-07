Инспектор не согласен с тремя решениями судей в матче ЦСКА – "Амкар"

Как стало известно "СЭ", инспектор матча 13-го тура чемпионата России ЦСКА – "Амкар" (2:2) Александр Колобаев не согласился с вердиктами арбитров в трех эпизодах встречи и намерен выставить Владимиру Сельдякову и его первому ассистенту Дмитрию Березневу неудовлетворительные оценки.

К Сельдякову у Колобаева две претензии. Инспектор считает, что на 17-й минуте был ошибочно назначен пенальти в ворота "Амкара". Кроме того, он не согласен с действиями арбитра на 90+2-й минуте, когда рефери сорвал выход один на один Тошича, остановив игру.

Судья-помощник Березнев ошибся на 27-й минуте, не зафиксировав положение "вне игры" у Костюкова. В итоге "Амкар" забил второй гол. (Александр БОБРОВ)