Инспектор ФИФА уверен, что иностранцы не станут панацеей для российского судейства

Судейский инспектор Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Натан Бартфельд уверен, что приглашение иностранных арбитров и специалистов не решит проблем российского футбольного судейства.

Ранее пост главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) покинул Валентин Иванов. Позже президент РФС Виталий Мутко не исключил, что на работу в матчах российского первенства могут быть приглашены иностранцы.

- На одном-двух арбитрах мы не выедем, нам нужно 15 - 20 судей хорошего уровня, тогда будет толк, - приводит ТАСС слова Бартфельда. - Иностранцы в этом плане - не панацея для нас. У нас проблема внутри, которая заключается в предвзятом отношении людей друг к другу.

В отечественном судействе вопрос руководства стоит острее, чем в той же политике. Я бы делал смену главы департамента через каждые два-три года, на этой должности нельзя долго задерживаться. Управлять в футболе очень долгое время нельзя ни в коем случае.

Бартфельд считает, что решения в судейском корпусе должны приниматься не единолично его главой, а коллегиально.

- Есть решения, которые Иванов принимал единолично, как ранее это делал Роберто Розетти, например, это касается срока отстранения судей за ошибки: хочу - отстраняю на два матча, хочу - вообще не отстраняю, потому что рефери якобы очень перспективный. Это неправильно, так как есть общепринятые понятия, зафиксированные в документах ФИФА и УЕФА, про неверно назначенный пенальти, неверно показанную карточку, после которых арбитр не может продолжать судить, его должны отстранить на определенное количество игр, пусть он хоть будет очень перспективным.

Я бы ввел тайное голосование, потому что люди боятся высказываться открыто. Например, члену организации кажется, что в условном матче был правильно назначен пенальти. Но как он проголосует, если глава организации считает по-другому, ведь это лишение работы на несколько месяцев.

Ранее в СССР после двух грубых ошибок судью отстраняли от работы, а сейчас мы жалуемся на кадровый голод, что у нас короткая скамейка. У нас нормальная скамейка, работать с ними надо! Я уверен, что учебная работа находится не на должном уровне - мы ругаем этих судей, но плохо их учим.