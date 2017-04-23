13:43 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Илья Геркус: "Локо" сделает все, чтобы ошибки арбитра в матче с "Амкаром" не остались безнаказанными"

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Президент "Локомотива" Илья Геркус выразил мнение, что бригада арбитров матча 24-го тура чемпионата России против "Амкара" (3:3) во главе с Сергеем Ивановым допустила результативные ошибки. По словам Геркуса, клуб будет настаивать на наказании судей.

- Очевидно, ошибки бригады арбитров во главе с Ивановым повлияли на исход матча, - сказал Геркус. - Пенальти, с которого "Амкар" забил второй гол, назначен ошибочно. Третий гол забит из вне игры, и этому предшествовала целая серия нарушений правил со стороны "Амкара". Сделаем все возможное, чтобы подобные действия арбитров не остались безнаказанными. (Сергей ЕГОРОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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nun

Еще одни нытики! Забудьте уже этот матч и готовьтесь к Кубку. В чемпионате всё равно вам ничего уже не светит с такой игрой

15:08

Green42

Отправят его в ФНЛ на пару матчей, так ему не привыкать...

14:52

DoodlyDoo

В Спортлото напишите?

14:24