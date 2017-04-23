Илья Геркус: "Локо" сделает все, чтобы ошибки арбитра в матче с "Амкаром" не остались безнаказанными"

Президент "Локомотива" Илья Геркус выразил мнение, что бригада арбитров матча 24-го тура чемпионата России против "Амкара" (3:3) во главе с Сергеем Ивановым допустила результативные ошибки. По словам Геркуса, клуб будет настаивать на наказании судей.

- Очевидно, ошибки бригады арбитров во главе с Ивановым повлияли на исход матча, - сказал Геркус. - Пенальти, с которого "Амкар" забил второй гол, назначен ошибочно. Третий гол забит из вне игры, и этому предшествовала целая серия нарушений правил со стороны "Амкара". Сделаем все возможное, чтобы подобные действия арбитров не остались безнаказанными. (Сергей ЕГОРОВ)