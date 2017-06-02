Игроком "Енисея" Алиевым заинтересовались клубы премьер-лиги

Полузащитник Азер Алиев, который в минувшем сезоне выступал в составе "Енисея", подчеркнул, что у него есть предложения от клубов российской премьер-лиги. При этом хавбек, контракт которого с красноярцами подошел к концу, не исключил, что подпишет новое соглашение со "Львами".

- Агента у меня нет, поэтому все переговоры идут через меня, - сказал Алиев. - Уже есть интерес со стороны клубов РФПЛ, но сейчас не готов назвать команды, все пока лишь в стадии переговоров. Не исключаю также варианта остаться и в родном клубе, которому отдал пять лет.

Конечно, хотелось бы попробовать себя на новом уровне, готов и дальше рассматривать предложения. Для меня важно, чтобы главный тренер доверял и я получал постоянную игровую практику, прогрессировал.

Напомним, что в завершившемся первенстве ФНЛ "Енисей" занял рекордное в своей истории третье место, а в стыковых матчах по сумме двух встреч уступил "Арсеналу" (2:1. 0:1). В 37 матчах за красноярский клуб Алиев забил 3 мяча и отдал 9 голевых передач, в том числе одну в переходной игре с "оружейниками". (Виталий АЙРАПЕТОВ)