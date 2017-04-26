Игроки ЦСКА избежали дисквалификаций на матч со "Спартаком"

В игре 25-го тура премьер-лиги ЦСКА – "Локомотив" (4:0, "СЭ" вел трансляцию встречи) не было показано ни одного желтой карточки. Следовательно, все футболисты красно-синих, "висевшие" на карточках в преддверии дерби, – Понтус Вернблум, Александр Головин, Мариу Фернандес, Зоран Тошич – смогут принять участие в одном из главных матчей сезона против "Спартака".

Напомним, что и красно-белые, находившиеся под угрозой санкций, – Фернанду, Зе Луиш, Дмитрий Комбаров и Илья Кутепов – во вчерашней встрече с "Уралом" (1:0) либо не появились на поле, либо не получали "горчичники". (Алексей МОРОЗ)

Напомним, матч 26-го тура премьер-лиги между ЦСКА и "Спартаком" состоится в воскресенье, 30 апреля, начало игры – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.