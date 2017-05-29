Игорь Шалимов: "Я недоволен этим чемпионатом"

Главный тренер "Краснодара"​ Игорь Шалимов в интервью "СЭ" отметил, что недоволен прошедшим чемпионатом. По словам наставника, команда могла побороться за тройку, а в итоге с большим трудом заняла четвертое место.

– Какую бы оценку себе поставили за сезон?

– Я недоволен этим чемпионатом. Мы могли добиться большего в качестве игры, могли улучшить результат. Во многом надо прибавлять. Не думаю, что есть вообще тренеры, который собой всегда довольны. Кроме, наверное, г-на Григоряна. Он-то собой всегда доволен. Всегда знает, что делать. Удовлетворение было от отдельных матчей, но это быстро проходит в текучке.

– С другой стороны, вы в еврокубках.

– Но за пять матчей до конца мы опережали "Ростов" на пять очков и на столько же отставали от "Зенита", то есть могли побороться за тройку. А в итоге – чуть не упустили четвертое место. Год получился тяжелым, мы провели больше всех матчей, но на фоне усталости надо было включить дополнительные силы. Мы же набрали в четырех подряд играх лишь два очка, "Ростов" нас в итоге в какой-то момент обогнал. В итоге команда все-таки стала четвертой – но то, как мы добились этого результата, не может удовлетворить. Хочется, чтобы все зависело исключительно от нас. (Сергей ЕГОРОВ)