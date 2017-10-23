Игорь Шалимов: "Мы не забиваем, и это проблема"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после поражения от "Локомотива" (0:2) в матче 14-го тура чемпионата России отметил, что его команда находится в сложной ситуации. Он также добавил, что у него нет объяснения тому, почему "быки" проиграли в последних встречах.

– Неважная игра с нашей стороны, – сказал Шалимов. – Команда в сложной ситуации – несколько поражений подряд. Нет смысла комментировать матч, но мы играли с командой, которая находится выше нас. Мы готовились так, чтобы не терять очки с другими командами. Надо успокоиться, понять, что происходит. Следующий матч очень важен и надо сыграть его хорошо.

– Есть объяснение, почему "Краснодар" проиграл лидерам, Кубок России и "Црвене звезде"?

– Нет объяснения. Мы разбираем, где ошибки, но сегодня была очень плохая игра. С "Зенитом" и ЦСКА были равные матчи, но мы не забиваем, и это проблема. Для нас очень важно, как развивается матч. Надо стараться первыми забивать и не пропускать. Тогда есть шанс, что в будущем все наладится. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция "Локомотив" – "Краснодар"