19:54 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Игорь Горбатенко: "После гола в ворота "Урала" "Арсенал" стал играть попроще"

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Полузащитник тульского "Арсенала" Игорь Горбатенко в перерыве матча 19-го тура чемпионата России против "Урала" (1:0) подчеркнул, что забитый гол не повлиял на настрой туляков. Футболист выразил надежду на то, что команда продолжит играть активно и во втором тайме.

– Перестали играть активно после гола? Скорее, стали играть попроще, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Горбатенко. – В целом, ничего не поменялось, мы все так же владеем мячом, чаще находимся на половине поля соперника. Нужно продолжать во втором тайме в том же духе.

Трансляция матча "Арсенал" - "Урал"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 19-й тур
Материалы REN-TV

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