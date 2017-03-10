Игорь Горбатенко: "После гола в ворота "Урала" "Арсенал" стал играть попроще"

Полузащитник тульского "Арсенала" Игорь Горбатенко в перерыве матча 19-го тура чемпионата России против "Урала" (1:0) подчеркнул, что забитый гол не повлиял на настрой туляков. Футболист выразил надежду на то, что команда продолжит играть активно и во втором тайме.

– Перестали играть активно после гола? Скорее, стали играть попроще, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Горбатенко. – В целом, ничего не поменялось, мы все так же владеем мячом, чаще находимся на половине поля соперника. Нужно продолжать во втором тайме в том же духе.

Трансляция матча "Арсенал" - "Урал"