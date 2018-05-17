Игорь Денисов: "После чемпионского матча поехал в Питер, в заведение, где отмечал победы с "Зенитом"

Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов в интервью Sports.ru рассказал, что после завоевания чемпионства отправился в Санкт-Петербург. Он подчеркнул, что побывал в заведении, где отмечал победы вместе с "Зенитом".

– Мы с супругой полетели в Питер. Вообще не собирался, но в раздевалке это пришло в голову, я набрал Лене (она была на трибуне) и сказал: летим. Собрал вещи, поехал в аэропорт, паспорт туда привезли на такси. Не знаю почему, но мне очень захотелось провести эти приятные часы дома, в стенах Петербурга. В 11 вечера приземлились в Пулково и поехали в караоке. Именно в то, где всегда с "Зенитом" отмечали победы. Не знаю, почему так – взбрело в голову, и все.

Позволил себе выпить немного пива, но утром резко остановился. Я целый год вообще ничего не пил. Даже бокал вина не выпил. Когда мы 2 мая 2017 года выиграли Кубок России, я тоже выпил пива, а потом сказал супруге: "Следующий сезон мы должны закончить в тройке. Для этого я готов на все. В том числе поставить цель – целый год вообще не употреблять спиртные напитки. Ни капли". Год закончился после игры с "Зенитом".