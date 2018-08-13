Игорь Акинфеев: "Не люблю свою популярность"

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью клубной пресс-службе сказал, что не чувствует себя звездой. Голкипер отметил, что публичность не приносит ему удовольствия.

– Чувствуете себя "звездой"?

– Нет, не чувствую. Когда готовился к интервью, поймал себя на мысли, что не люблю свою популярность, – сказал Акинфеев. – Она действительно мешает. Я не могу сходить в магазин нормально, не могу никуда выехать, нормально отдохнуть. Если там будет русскоязычный гражданин, который будет тебя узнавать и смотреть – мне уже некомфортно.

Хотя, это, наверное, нормальные вещи. Но я люблю быть в "закрытом коконе", не хочу мозолить людям глаза. Даже когда мне предлагают сняться в каких-то фотосессиях, лишний раз не хочу людям глаза мозолить.