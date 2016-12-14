Игорь Акинфеев: "Хотел бы я попробовать себя в Европе? Конечно"

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отметил, что хотел бы попробовать свои силы в Европе. Однако, по его словам, одного желания мало.

– Тогда, может быть, есть мысли перебраться на Запад? Или вопрос уже закрыт: ЦСКА – навсегда?

– Опять же – замусоленная тема: уехать, не уехать... Многое зависит не от меня, одного желания игрока недостаточно. Как говорят руководители клуба, должно быть достойное предложение, которое устроит в первую очередь ЦСКА. Значит, его до сих пор не поступало. Для меня ЦСКА – родной дом, все об этом знают. Я здесь вырос, провел всю карьеру. И ни о чем не жалею, никогда не скажу ничего плохого. У каждого человека есть своя жизнь, каждый сам распоряжается собственной судьбой. И если мне суждено идти именно по такому пути – значит, так тому и быть.

– Но вам было бы интересно попробовать себя в Европе?

– Конечно. Приезжая туда, встречаясь с сильными соперниками, понимаешь, что ты не то чтобы слаб, но просто там все несколько по-другому. Это видно. Не буду говорить, что у нас плохой чемпионат, плохие футболисты. Да, случаются поражения, бывает, уступаем с крупным счетом. Но у них такие же лиги, как у нас. Если взять, к примеру, Италию, там есть три-четыре клуба, которые каждый год разыгрывают между собой трофеи, а все остальное, не умаляя достоинств, – это не то. И так почти везде. Поэтому если поменяем свою психологию, если будем выходить на поле с мыслями: "Мы можем играть с этими командами!", тогда все у нас будет хорошо. (Вячеслав КОРОТКИН)

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