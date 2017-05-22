Игнашевич успешно перенес операцию после перелома. ФУТБОЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
21:23 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Игнашевич успешно перенес операцию после перелома

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Сегодня защитник ЦСКА Сергей Игнашевич успешно перенес операцию после перелома пятой плюсневой кости левой стопы, сообщает официальный сайт армейцев. На данный момент о сроках восстановления 37-летнего футболиста не сообщаются.

Напомним, что Игнашевич с переломом провел матч 30-го тура чемпионата России против "Анжи" (4:0) и отметился голом в этой встрече. В этом сезоне он провел 29 матчей в клубных турнирах, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Дополнительная информация

http://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/sergey-ignashevich-perenyes-operatsiyu/

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