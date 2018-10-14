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Ибрагим Цаллагов: "Кокорин и Мамаев заслужили хорошую порку, но не государственную клетку"

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Полузащитник "Рубина" Ибрагим Цаллагов поддержал Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые сейчас находятся в СИЗО за избиение трех человек в Москве. По его словам, футболистам необходимо дать шанс загладить свою вину.

"Кто из вас без греха, пусть первый бросит в них камень... Много шума в последнее время по поводу инцидента с участием Кокориных и Мамаева И этот шум мешает беспристрастно оценить данный эпизод. Очевидно, что ребята поступили неправильно и недостойно, тем самым унизив, в первую очередь, себя и своих близких. Бесспорно так же и то, что они должны ответить за свои поступки. Вопрос лишь в степени их наказания. По мне так они заслужили хорошую порку, но не государственную клетку. К сожалению, исправить то, что совершилось, невозможно, но возможно загладить свою вину раскаянием и добрыми делами! Надеюсь им дадут такую возможность", - написал Цаллагов в Инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кто из вас без греха ,пусть первый бросит в них камень... Много шума в последнее время по поводу инцидента с участием Кокориных и Мамаева И этот шум мешает беспристрастно оценить данный эпизод. Очевидно, что ребята поступили неправильно и недостойно , тем самым унизив, в первую очередь, себя и своих близких. Бесспорно так же и то, что они должны ответить за свои поступки. Вопрос лишь в степени их наказания. По мне так они заслужили хорошую порку, но не государственную клетку. К сожалению, исправить то , что совершилось невозможно, но возможно загладить свою вину раскаянием и добрыми делами! Надеюсь им дадут такую возможность..

Публикация от Ибрагим Цаллагов (@ibragim1218) 13 Окт 2018 в 7:46 PDT

 

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Кокорин и Мамаев в СИЗО. Справедливо?
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