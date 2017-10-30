Хубулов - о стычке в матче "Амхмат" - "Анжи": "Как мы можем подраться? Как ни крути, это братское дерби"

Полузащитник "Анжи" Арсен Хубулов после матча 15-го тура чемпионата России против "Ахмата" (1:1) поблагодарил одноклубников за то, что команда смогла уйти от поражения. Махачкалинцы пропустили на 93-й минуте встречи, но сумели сравнять счет, забив на 96-й минуте.

- "Анжи" проявил характер. Матч был очень тяжелым. Не помню за последнее время, чтобы были такие тяжелые игры, - сказал Хубулов в эфире программы "8-16". - Наверное, болельщикам понравилось. Спасибо команде, что все-таки вырвали эту ничью. Очень рады, что по такой игре, пропустив в конце, добились хотя бы ничьей.

Было много матчей, в которых мы должны были брать три очка, но брали одно (в играх со "Спартаком" и "Зенитом" "Анжи" упускал победы, ведя в счете 2:1. - Прим. "СЭ"). Пока получается так, как получается. Сегодня повезло нам.

- Минут за 10 до конца произошла стычка? Ничего серьезного не было, не подрались по-настоящему?

- Нет, как мы можем подраться? Как ни крути, это братское дерби. Хоть и накал был по-настоящему серьезный. Были моменты, когда Бериша очень много провоцировал нас. И в первом тайме, и во втором. Это немного раздражало.