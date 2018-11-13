Хердур Магнуссон: "Вышли на матч с "Зенитом" злыми. ЦСКА очень хотел победить"

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон проанализировал матч 14-го тура чемпионата России с "Зенитом" (2:0).

- Команда доминировала над "Зенитом" с первой и до последней минуты…

– Так и было! Мы вышли на матч злыми, очень хотели победить. Когда забили первый, а потом и второй гол, это почти "убило" игру, решило ее исход. Было очень важно уйти на перерыв, ведя в счете 2:0, и нам это удалось. Отличный матч для нас и для болельщиков ЦСКА.

– Второй гол во многом получился "исландским": все началось с твоего перехвата, затем ты оставил мяч партнеру, ну а Сигурдссон завершил комбинацию точным ударом.

– Я очень хотел забить гол, поэтому выдвинулся чуть вперед, чтобы получить мяч. Когда это удалось, мы начали атаку. На самом деле я ничего такого не сделал, это был командный гол. Я очень рад за Арнора, который забил в двух матчах подряд. Это очень важно для игрока атаки, - цитирует футболиста официальный сайт ЦСКА.

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