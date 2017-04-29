Хави Грасия: "Понимали, что Махатадзе будет приятно дебютировать против "Локомотива"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия после победы в гостевом матче 26-го тура чемпионата России над "Локомотивом" (1:0) подчеркнул, что в первую очередь выпустил на замену полузащитника Георгия Махатадзе потому, что здорово работает и обладает очень хорошими данными, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. 19-летний хавбек сменил "Локомотив" на "Рубин" перед этим сезоном.

– Хороший матч сегодня провел Серхио Санчес – возможно, один из лучших в сезоне. Возможно, ему помогло то, что он действовал в паре с Камболовым? Не планируете делать упор на эту связку и в дальнейшем, не только в случае многочисленных травм?

– Качество выступлений в том или ином матче зависит не только от самого футболиста или одного его напарника, но и от всех остальных партнеров. Сегодня мы избрали дуэт Серхио – Камболов, сыграли они здорово. Но я хочу отметить заслугу именно всей команды, ребята большие молодцы. Если учесть, что у нас много молодых, наши игроки показали сегодня добросовестную и качественную работу на поле. Несмотря на сложную серию.

– Сегодня впервые за первую команду вышел Махатадзе. Вы учитывали, что это бывший футболист "Локо", когда выпускали его на поле? Или просто так совпало?

– Мы, прежде всего, выпустили его по той причине, что он здорово работает и обладает очень хорошими данными. Поэтому и дали ему игровое время. Безусловно, понимали, что ему приятно дебютировать в основном составе именно на этом стадионе, но это все вторично.

Трансляция матча "Локомотив" – "Рубин"