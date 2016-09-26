Хави Грасия: "По сути, в конце "Рубин" остался вдесятером"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия считает, что его команда по делу обыграла "Томь" (2:1) в матче 8-го тура премьер-лиги. Он остался доволен самоотдачей своих игроков.

– Матч получился очень упорным, мы владели инициативой больше, чем соперник, имели больше моментов, в том числе очевидных моментов. До последней секунды была упорная борьба. Мы были вынуждены сделать две замены. У Жонатаса были болевые ощущения в колене. Рочина на поле получил болезненный удар. В конце матча серьезный удар получил Камболов, и по сути мы оставались вдесятером. Но ребята здорово боролись. Очки были нужны обеим командам. Самое главное на этом этапе было победить и набрать очки. Те моменты, в которых нам необходимо прибавлять, мы постараемся исправить.

– Сегодня впервые в сезоне не сыграл Серхио Санчес. С чем это связано?

– В футбол играют 11 футболистов, мне пришлось выбрать этих 11 игроков, и кого-то пришлось оставить на скамейке. Я бы хотел оценить тех игроков, которые были сегодня на поле. Центральные защитники Тарас Бурлак и Карлос Самбрано здорово поработали.

– Насколько выход Карадениза в концовке повлиял на команду психологически?

– По сути, это была наша единственная невынужденная замена. Гекдениз вышел при счете 2:1, это не имеет принципиального значения. Мы знаем, что он большой футболист. Здорово, что в команде есть такой игрок, который всегда готов выйти и выложиться на сто процентов. На прошлой неделе он не тренировался в общей группе из-за повреждения, но на этой неделе Гек тренировался наравне со всеми.