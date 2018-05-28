Гурам Аджоев: "Игра "Арсенал" – "Зенит" стала во всех смыслах топовой для нашего чемпионата"

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев считает, что в сезоне-2017/18 с его командой стали больше считаться. Туляки в прошлом розыгрыше премьер-лиги занял рекордное для себя седьмое место в турнирной таблице.

– Какой матч вы считаете лучшим для "Арсенала"?

– Игра с "Зенитом" во втором круге во всех смыслах стала топовой, как для "Арсенала", так и для всего нашего чемпионата. Вспомните, какой ажиотаж был перед этой встречей. Еще за месяц пресса активно начала обсуждать игру в Туле. На трибунах – аншлаг. Много забитых мячей и красивый футбол в исполнении обеих команд. Что еще нужно? В противостоянии с питерцами мы не только показали характер, отыгравшись вдесятером, но и дали понять одному из грандов российского чемпионата, что можем играть с ним на равных. В поединках с соперниками такого уровня каждый игрок хочет показать себя на сто процентов. Вот наши парни вышли и выдали настоящий футбольный праздник.

– С "Арсеналом" стали больше считаться?

– Естественно. Когда ты начинаешь побеждать и регулярно отнимать очки у клубов из первой пятерки, к тебе меняется отношение. Именно в этом сезоне к "Арсеналу" оно изменилось. Сейчас уже никто не воспринимает матч в Туле как легкую прогулку. Не забывайте о наших болельщиках, соперник обращает внимание на сумасшедшую энергетику, идущую с трибун, и у некоторых коленки начинают дрожать.