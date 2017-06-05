Гурам Аджоев: "Арсенал" не вел переговоры с Рахимовым"

Президент "Арсенала" Гурам Аджоев в интервью "СЭ" заявил, что клуб определится с главным тренером к выходу из отпуска. В минувшем сезоне команду принял Сергей Кирьяков, с которым туляки заняли 14-е место и смогли сохранить место в премьер-лиге в стыковых матчах. По окончании сезона Кирьяков покинул туляков.

– Почему решили не продлевать контракт с Сергеем Кирьяковым?

– Соглашение было рассчитано до конца сезона. Дальше мы решили не продолжать сотрудничество.

– Чем он вас не устроил?

– Мы с ним сделали первый шаг, остались в премьер-лиге. Дальше уже нужно делать новый шаг, решать новые задачи. Поэтому сделаем ставку на другого тренера.

– Когда объявите его имя?

– К выходу игроков из отпуска с тренером определимся.

– Вели переговоры с Рашидом Рахимовым?

– Нет, не вели. В первый раз такое слышу. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Аджоева