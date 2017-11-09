Григорий Иванов: "Урал" показывает футбол европейского уровня"

Президент "Урала" Григорий Иванов признался, что ему приятно смотреть за игрой своей команды. Екатеринбуржцы всего на одно очко отстают от зоны еврокубков.

– Я верю в Тарханова, команда играющая, – сказал Иванов в эфире программы "Урал. Третий тайм". – Всегда говорил – если будет у команды игра, то будут и очки. Некоторые матчи команд РФПЛ смотришь, и просто неинтересно. А на нашу команду интересно смотреть. Такая игра, как с "Динамо" в первом тайме. Быстрые, размашистые атаки.

Мы действительно здорово играли. Показывали футбол европейского уровня, как бы пафосно это ни звучало. Мне лично интересно смотреть игру нашей команды. Поэтому у "Урала" и появились очки – когда есть игра, очки все равно придут.

На данный момент команда из Екатеринбурга располагается на шестом месте в чемпионате России, имея в активе 24 очка после 16 игр.