Григорий Иванов: "Рыболовлев ведь из Перми. Раз купил "Монако", так почему не помог "Амкару"?!"

Президент "Урала" Григорий Иванов об исчезновении клубов в России и проблемах российского футбола.

- "Амкар", "Тосно", "Кубань"- футбол в России загибается?

- Нельзя сказать, что прям-таки загибается. Но реформы, конечно, назрели. Ведь у нас от Нижнего Новгорода до Владивостока осталось всего 20 команд. Только вдумайтесь - 20!

- Так почему у нас клубы исчезают?

- Недавно интервью "Спорт-Экспрессу" дал защитник "Амкара" Зайцев. Я с ним согласен. Все деньги в Москве! Все! Алмазы, трубы, газ… Все почему-то там. Как содержать клубы в регионах? Вот я сейчас пойду к человеку, который в Екатеринбурге на плаву и может дать деньги на "Урал". А он, оказывается, в Москве сидит. Зачем ему тратиться на "Урал", он ведь и так налоги платит. Вот и все… А возьмите, например, Рыболовлева (российский предприниматель, владелец ФК "Монако". - Прим. "СЭ").

- А что с ним?

- Он ведь сам из Пермского края. Так? На свои деньги купил "Монако". И никто ему ничего не сказал. Но ведь бизнес-то делал в Перми сначала. Почему же своему клубу не помочь? Если есть деньги на "Монако", так ты помоги еще и "Амкару". В чем проблема-то? Но это никому не надо… (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полная версия интервью Иванова - завтра в "СЭ"