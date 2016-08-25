19:37 25 августа | ФУТБОЛ — РФПЛ

Гранат вернулся в основной состав "Спартака"

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Защитник Владимир Гранат сегодня принял участие в тренировке основного состава "Спартака", сообщает официальный сайт красно-белых. 29-летний россиянин вместе с командой готовился к матчу 5-го тура премьер-лиги с "Анжи" (28 августа). В минувшее межсезонье футболист был переведен в "Спартак-2", а бывший главный тренер Дмитрий Аленичев публично заявил, что не рассчитывает на игрока.

Также отметим, что другой защитник "Спартака" Сердар Таски, получивший микротравму мышц левого бедра в матче 4-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (2:0), продолжает курс лечения.

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Останется ли "Спартак" лидером чемпионата России после матча с "Анжи"?
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Дополнительная информация

http://www.spartak.com/main/news/93393/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Меркатор

petruha9: Разумно. О Кубка меньше месяца, пусть потренируются, поймут требования нового руководства, нормализуют моральное состояние. А там, может, и захочтся остаться, закрепиться... Пусть работают. Разумно.

21:56 25 августа

onlywhitespartak

На кубок игры в сентябре ) гранат вообще деревянный , Яковлев игрок средней руки для крыльев может и подойдет без огорчений только Самара ) а паршивый давно уже не тянет , с другой стороны пусть лучше сидят на скамейке чем занимают место молодых во второй команде , но если граната выпустят я сильно разочаруюсь в каррере

20:29 25 августа

petruha9

Всех троих вернули для игры на кубок в Хабаровске,а часть основы оставят дома,да и игроки нужны для тренировок во время игр сборных.

20:10 25 августа

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Материалы других СМИ