Гранат вернулся в основной состав "Спартака"

Защитник Владимир Гранат сегодня принял участие в тренировке основного состава "Спартака" , сообщает официальный сайт красно-белых. 29-летний россиянин вместе с командой готовился к матчу 5-го тура премьер-лиги с "Анжи" (28 августа). В минувшее межсезонье футболист был переведен в "Спартак-2" , а бывший главный тренер Дмитрий Аленичев публично заявил, что не рассчитывает на игрока.

Также отметим, что другой защитник "Спартака" Сердар Таски , получивший микротравму мышц левого бедра в матче 4-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (2:0), продолжает курс лечения.