10:50 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Головин получит премию "Первая пятерка"

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Полузащитник ЦСКА Александр Головин признан лучшим молодым игроком РФПЛ в 2016 году, информирует пресс-служба Детской футбольной лиги. Хавбек набрал 277 баллов в голосовании, проведенном в рамках премии "Первая пятерка".

В минувшем сезоне хавбек провел в составе армейцев 18 матчей и забил один гол. В текущем розыгрыше чемпионата России Головин принял участие в 15 играх за красно-синих, отличившись забитым мячом и голевой передачей.

Вторым стал нападающий "Рубина" Рифат Жемалетдинов, который набрал 101 балл. Третье место в голосовании занял защитник "Анжи" Георгий Тигиев - 79 баллов.

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Кто выиграет чемпионат России-2016/17?
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Дополнительная информация

http://www.dfl.org.ru/awards/first_five/2016/

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