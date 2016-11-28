Головин получит премию "Первая пятерка"

Полузащитник ЦСКА Александр Головин признан лучшим молодым игроком РФПЛ в 2016 году, информирует пресс-служба Детской футбольной лиги. Хавбек набрал 277 баллов в голосовании, проведенном в рамках премии "Первая пятерка".

В минувшем сезоне хавбек провел в составе армейцев 18 матчей и забил один гол. В текущем розыгрыше чемпионата России Головин принял участие в 15 играх за красно-синих, отличившись забитым мячом и голевой передачей.

Вторым стал нападающий "Рубина" Рифат Жемалетдинов, который набрал 101 балл. Третье место в голосовании занял защитник "Анжи" Георгий Тигиев - 79 баллов.