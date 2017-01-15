Голкипер "Спартака-2" проходит просмотр в "Уфе"

К тренировочному сбору "Уфы", который проходит на Кипре присоединился один из потенциальных новичков, сообщает официальный сайт команды. Просмотр проходит 24-летний голкипер "Спартака-2" Михаил Филиппов, на счету которого 19 матчей в чемпионате ФНЛ.

Филиппов является воспитанником подмосковной школы "Мастер-Сатурн". Ранее он выступал за "Сатурн-2", молодежную команду "Томи", "Амур-2010", "Знамя Труда", молодежную команду "Спартака".