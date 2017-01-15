14:04 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Голкипер "Спартака-2" проходит просмотр в "Уфе"

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К тренировочному сбору "Уфы", который проходит на Кипре присоединился один из потенциальных новичков, сообщает официальный сайт команды. Просмотр проходит 24-летний голкипер "Спартака-2" Михаил Филиппов, на счету которого 19 матчей в чемпионате ФНЛ.

Филиппов является воспитанником подмосковной школы "Мастер-Сатурн". Ранее он выступал за "Сатурн-2", молодежную команду "Томи", "Амур-2010", "Знамя Труда", молодежную команду "Спартака".

Дополнительная информация

http://www.fcufa.pro/allarticle/lenta/58-news-komanda/3821-mikhail-filippov-na-prosmotre-v-fk-ufa

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