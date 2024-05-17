На матче «Локомотива» с «Факелом» ожидается две тысячи болельщиков из Воронежа

В пресс-службе «Факела» ответили на вопрос «СЭ» о количестве болельщиков из Воронежа на матче 29-го тура РПЛ против «Локомотива».

«На матче ожидается около 2000 болельщиков», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Ранее «Факел» выложил промо-ролик к матчу против «Локомотива», где призвал всех болельщиков прийти на игру в белых цветах. Встреча 29-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Факелом» состоится в субботу, 18 мая, и пройдет на стадионе «РЖД-Арена» в Москве.