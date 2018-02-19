Гол Луиза Адриану "Зениту" - лучший у "Спартака" в 2017 году

Мяч нападающего "Спартака" Луиза Адриану в домашнем матче с "Зенитом" (3:1) 27 ноября признан болельщиками самым красивым в 2017 году. Он набрал 48,6 процента голосов.

🔥🔥🔥 Луис @LuizAdriano_9 Адриано – автор лучшего гола #Спартак’а в 2017 году!



Мяч 🔴⚪️ форварда в домашнем матче с питерским "Зенитом" 27 ноября признан нашими болельщиками самым красивым в официальной группе "Спартака" @vkontakte (48,6%)😉.



📌👉 https://t.co/WKRNyGcSVL pic.twitter.com/0eTYRRGteG – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 19 февраля 2018 г.