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Гол Луиза Адриану "Зениту" - лучший у "Спартака" в 2017 году


Мяч нападающего "Спартака" Луиза Адриану в домашнем матче с "Зенитом" (3:1) 27 ноября признан болельщиками самым красивым в 2017 году. Он набрал 48,6 процента голосов.

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