Глушаков, Зе Луиш и Максимович готовятся к матчу с "Динамо" по индивидуальной программе

"Спартак" начал подготовку к матчу 30-го тура чемпионата России с "Динамо"​, информирует официальный сайт красно-белых.

Сегодня игроки собрались на базе в Тарасовке в 10.00 по московскому времени. Спустя час стартовала тренировка на поле. Футболисты размялись, затем выполнили беговые упражнения. А завершился практический урок футболом на ограниченном участке поля.

Отметим, что защитник Никола Максимович, полузащитник Денис Глушаков и нападающий Зе Луиш занимались по индивидуальной программе. Защитник Георгий Джикия и полузащитник Джано Ананидзе​ продолжают курс восстановления после операций.

На завтра у "Спартака" запланирована утренняя тренировка.