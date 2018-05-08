Глушаков, Зе Луиш и Максимович готовятся к матчу с "Динамо" по индивидуальной программе

"Спартак" начал подготовку к матчу 30-го тура чемпионата России с "Динамо", информирует официальный сайт красно-белых.
Сегодня игроки собрались на базе в Тарасовке в 10.00 по московскому времени. Спустя час стартовала тренировка на поле. Футболисты размялись, затем выполнили беговые упражнения. А завершился практический урок футболом на ограниченном участке поля.
Отметим, что защитник Никола Максимович, полузащитник Денис Глушаков и нападающий Зе Луиш занимались по индивидуальной программе. Защитник Георгий Джикия и полузащитник Джано Ананидзе продолжают курс восстановления после операций.
На завтра у "Спартака" запланирована утренняя тренировка.
Дополнительная информация
http://spartak.com/news/2018-05-08-spartak_nachal_podgotovku_k_matchu_s_dinamo/
- Денис Глушаков
- Джано Ананидзе
- Спартак (футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Зе Луиш
- Георгий Джикия
- Никола Максимович