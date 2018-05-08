14:21 | Футбол — РФПЛ

Глушаков, Зе Луиш и Максимович готовятся к матчу с "Динамо" по индивидуальной программе


"Спартак" начал подготовку к матчу 30-го тура чемпионата России с "Динамо"​, информирует официальный сайт красно-белых.

Сегодня игроки собрались на базе в Тарасовке в 10.00 по московскому времени. Спустя час стартовала тренировка на поле. Футболисты размялись, затем выполнили беговые упражнения. А завершился практический урок футболом на ограниченном участке поля.

Отметим, что защитник Никола Максимович, полузащитник Денис Глушаков и нападающий Зе Луиш занимались по индивидуальной программе. Защитник Георгий Джикия и полузащитник Джано Ананидзе​ продолжают курс восстановления после операций.

На завтра у "Спартака" запланирована утренняя тренировка.

Дополнительная информация

http://spartak.com/news/2018-05-08-spartak_nachal_podgotovku_k_matchu_s_dinamo/

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 30-й тур
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