Глава Федерации футбола Самарской области: "Видим, сколько усилий Дюков потратил, чтобы в регионах улучшилась инфраструктура"

Президент Федерации футбола Самарской области Дмитрий Герасимов прокомментировал "СЭ" решение регионального органа о выдвижении председателя совета директоров "Зенита" Александра Дюкова на пост президента РФС.

- Мы поддержали Дюкова. Он сделал много для футбола, будучи еще президентом "Зенита", - отметил Герасимов. - Внес огромный вклад в развитие не только профессионального футбола, но и массового, детско-юношеского. Все это было видно. Сейчас он работает в РФС, перешел на другой уровень и двигается вперед. Мы в Самарской области знаем, сколько Дюков потратил усилий, чтобы в России по всех регионах улучшилась инфраструктура, чтобы стелились поля и строились стадионы. Думаю, что в дальнейшем его вклад приумножится.

Дюков занимает должность председателя правления и генерального директора ПАО "Газпромнефть". Кроме того, он возглавляет в РФС комитет программ развития футбола.

В декабре пост президента РФС оставил Виталий Мутко. И.о. главы организации - Сергей Прядкин. Выборы нового руководителя РФС состоятся на внеочередной отчетно-выборной конференции 22 февраля 2019 года (Игорь Новиков)

Кто выдвинул Дюкова на пост президента РФС. Обновляется