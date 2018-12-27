Кто выдвинул Дюкова на пост президента РФС. Обновляется

Шесть регионов приняли решение о выдвижении председателя совета директоров "Зенита" Александра Дюкова на пост президента Российского футбольного союза (РФС). Дюков является председателем правления и генеральным директором ПАО "Газпром нефть". Кроме того, он возглавляет в РФС комитет программ развития футбола.

Татарстан

Решение о выдвижении Дюкова на пост президента РФС было принято и оформлено юридически на состоявшемся в четверг в Казани заседании Федерации футбола Татарстана, в котором приняли участие руководители местных клубов – "Рубина", "Нефтехимика" и "КАМАЗа" .

Томск

Председатель Федерации футбола Томской области Руслан Киселев также рассказал "СЭ" о решении выдвинуть Александра Дюкова на пост президента РФС.

– Сегодня было общее собрание федерации, на нем решили выдвинуть на пост главы РФС Александра Валерьевича (Дюков. – Прим. "СЭ"), – сказал Киселев. – Это было общее решение. Мы знакомы с Александром Валерьевичем еще с момента, когда я работал генеральным директором "Томи". И знаю его, как человека, как руководителя крупной компании, который всегда готов был помочь при соответствующим обращении. Он, безусловно, футбольный человек. О его успехах можно судить не только по компании "Газпром нефть", но и по работе в "Зените".

Башкортостан

Председатель Федерация футбола Республики Башкортостан и генеральный директор ФК "Уфа" Шамиль Газизов сообщил, о решении своей региональной организации выдвинуть кандидатуру Дюкова на пост президента РФС.

– Сегодня принято решение выдвинуть Александра Валерьевича (Дюков. – Прим. "СЭ") на пост главы РФС, – сказал Газизов. – Уже готовим соответствующие документы. Почему Дюков? Я хорошо знаю его по совместной работе в исполкоме РФС. Считаю, что его кандидатура на сегодняшний день самая достойная. У меня есть полная уверенность, что во главе с ним российский футбол сможет преодолеть новые высоты. Считаю его абсолютно футбольным человек, любящим эту игру. Немаловажно, что он очень давно в футболе и понимает его, как никто другой. Причем, он развивает не только "Зенит", но, что важно, и детский футбол.

Мордовия

Аналогичное решение было принято в четверг и Федерацией футбола Республики Мордовия.

"Теперь остается дождаться решения самого Александра Валерьевича, пойдет ли он на выборы", – подчеркнул Газизов.

Пермь

Как стало известно "СЭ", Федерация футбола Пермского края приняла решение о выдвижении председателя совета директоров "Зенита" Александра Дюкова на пост президента Российского футбольного союза (РФС).

- Совершенно верно, мы выступили в поддержку Дюкова. Он человек близкий к футболу, очень хороший хозяйственник, доказал своей работой и в "Зените", и в РФС. Считаем, что он будет достойным президентом на смену покинувшего эту должность Виталию Леонтьевичу Мутко, - сообщили "СЭ" в Федерации футбола Пермского края.

Калуга

Председатель Калужской областной федерации футбола Игорь Седов сообщил "СЭ", что организация приняла решение выдвинуть на пост главы Российского футбольного союза председателя совета директоров "Зенита" Александра Дюкова. В то же время Седов выразил надежду, что при Дюкове региональный футбол сделает качественный скачок в развитии.

– Сегодня у нас состоялось заседание президиума, на нем было принято решение выдвинуть Дюкова на пост главы РФС, – сказал Седов. – Альтернативных вариантов у нас не было. Александр Валерьевич – известный человек в футбольном мире, любящий этот спорт. Кроме того, сейчас Дюков является председателем комитета программ развития футбола РФС, и мы связываем большие надежды с его кандидатурой – нам очень нужно, чтобы футбол развивался в регионах. На мой взгляд, развитие футбола возможно только снизу, то есть без регионов профессиональном футболу будет трудно сделать скачок.

В декабре пост президент РФС оставил Виталий Мутко. И.о. главы организации на данный момент является Сергей Прядкин. Выборы нового президента РФС состоятся на внеочередной отчетно-выборной конференции 22 февраля 2019 года. Кандидаты могут быть выдвинуты до 13 января.

Для выдвижения кандидата в ходе предвыборной кампании необходимы голоса пяти футбольных организаций – членов РФС.

"СЭ" ожидает комментарий по поводу выдвижения на пост президента РФС от Александра Дюкова.