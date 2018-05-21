Георгий Джикия о травме: "Чувствовал такую боль, будто ногу оторвали"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал об ощущениях после травмы. Футболист получил разрыв крестообразных связок колена.

- Сейчас уже все хорошо. Думаю, что с первого дня подготовки к новому чемпионату я буду полностью работать с командой, без ограничений. Восстановление, тренировки – этому нужно уделять гораздо больше времени, чем обычному игровому режиму. Так что времени на родных стало еще меньше. Есть огромное желание вернуться в команду. Нужно максимально много работать, - цитирует футболиста "Комсомольская правда". - У меня не первые "кресты" в команде. Есть с чем сравнивать. Мы говорили об этом с ребятами. У каждого свой болевой порог. Кто-то не чувствовал боли. Я чувствовал такую боль, как будто ногу оторвали. Видимо, мой организм это так воспринял. Даже не могу передать, что это за ощущения. Было опустошение, разочарование – все негативные слова. Я понимал, что это не обычная травма, придется много пропустить.

Игрок получил травму в товарищеском матче с "Шанхай СИПГ" 18 января.

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