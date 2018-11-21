Георгий Джикия: "Не так все должно было завершиться для Карерры, нет, не так..."

Защитник "Спартака" Георгий Джикия выразил мнение, что Массимо Каррера должен был покинуть пост главного тренера клуба не так, как получилось в итоге. Специалист был отправлен в отставку 22 октября после поражения в матче чемпионата России от "Арсенала" (2:3).

– Поражению от "Арсенала" вообще нет никакого объяснения. Конечно, был разговор после этого матча, затем была отставка Карреры. Все накопилось, – цитирует еженедельник "Футбол" Джикию. – Потом ничейная игра в Казани… Тяжело выбираться из этой ситуации, которая сложилась. Но четкого объяснения я не могу найти: что это было и из-за чего?

– У вас есть объяснение, почему вы не вышли на поле в матче с "Арсеналом"?

– Нет. До игры ничего не предвещало такого решения. Но это был выбор тренерского штаба, я как футболист-профессионал принял его, остался на скамейке запасных и был готов выйти на поле, чтобы помочь команде в любой момент. При этом тренер не объяснял мне своего решения.

– Но все-таки что, на ваш взгляд, произошло? Почему Массимо Каррера, который еще недавно казался идеальным тренером для "Спартака", вынужден был уйти?

– Я не знаю, что произошло, не понимаю этого. Как сказал Массимо, у каждого свое время в "Спартаке". Неважно тренер ли ты, игрок, массажист, администратор. Но я не согласен с тем, что его путь должен был закончиться именно таким образом. Не так все должно было завершиться для него в "Спартаке", нет, не так… А касательно того, почему так получилось. Понятное дело, что я футболист и мое дело на поле показывать, кто я. А там уже руководству виднее, поэтому в эти дела мы не лезли и не имеем права туда лезть. Каждый должен своим делом заниматься.