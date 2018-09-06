Георгий Джикия: "Не скажу, что я как-то сильно болел за "Локомотив", но ходил на его матчи с удовольствием"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия в интервью "Российской газете" отметил, что не является фанатом "Локомотива"​. Тем не менее, он признался, что симпатизировал красно-зеленым.

– Вы выросли в Балашихе – можно сказать, почти в Москве. И когда были мальчишкой "Спартак" уже не являлся командой, которая всех подряд обыгрывала. Болели за кого-то в тот период?

– Осознанный возраст, когда я уже чуть-чуть в футболе понимал – это уже когда сам занимался в школе "Локомотива". В 14-15 лет ходил на их матчи "Локомотива", смотрел, как они играют. И в Лиге чемпионов, и в чемпионате. Нам давали билеты, и мы с удовольствием ходили. Как сейчас помню, "Локомотив" 3:0 "Интер" обыграл дома в Лиге чемпионов.

– Вы при этом не болельщик?

– Нет, не скажу, что я как-то сильно болел. Когда давали билеты, с удовольствием ходил на матчи "Локомотива" и переживал за них. Даже были моменты, когда мы подавали мячи, обслуживали игры. Понятное дело, что мне был близок "Локомотив" – я был в его структуре и провел там 10 лет своей жизни. Но не скажу, что был каким-то фанатом.

– Кумиры в том составе "Локомотива" были?

– Конечно, я с открытым ртом смотрел на того же Лоськова. Тогда в "Локомотиве" в защите еще играл Игнашевич, и очень хорошо играл. У них был нападающий Ашветия, Овчинников на воротах, Пашинин, Сенников. Пашинин вообще вскоре моим тренером стал.