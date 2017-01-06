01:15 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Гент" увел у ЦСКА 18-летнего нигерийца

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"Тренчин" сообщил о переходе флангового полузащитника Самуэля Калу в "Гент". При этом на официальном сайте словацкого клуба отмечается, что предметный интерес к нигерийскому футболисту проявлял ЦСКА. Москвичи вели переговоры о возможном трансфере и прошлым летом, и в это трансферное окно. Однако в итоге 18-летний хавбек предпочел бельгийскую команду.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Al Rains

andrey62 Если рубль будет как раньше тогда да , а так ХЗ)))

01:38

LTZ

"Гент" увел у ЦСКА 18-летнего нигерийца... В рабство. Был бы получше заголовок.

01:36

andrey62

Где гент,а где ЦСКА?.......

01:27

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