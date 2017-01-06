"Гент" увел у ЦСКА 18-летнего нигерийца

"Тренчин" сообщил о переходе флангового полузащитника Самуэля Калу в "Гент". При этом на официальном сайте словацкого клуба отмечается, что предметный интерес к нигерийскому футболисту проявлял ЦСКА. Москвичи вели переговоры о возможном трансфере и прошлым летом, и в это трансферное окно. Однако в итоге 18-летний хавбек предпочел бельгийскую команду.