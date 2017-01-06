"Тренчин" сообщил о переходе флангового полузащитника Самуэля Калу в "Гент". При этом на официальном сайте словацкого клуба отмечается, что предметный интерес к нигерийскому футболисту проявлял ЦСКА. Москвичи вели переговоры о возможном трансфере и прошлым летом, и в это трансферное окно. Однако в итоге 18-летний хавбек предпочел бельгийскую команду.
Al Rains
andrey62 Если рубль будет как раньше тогда да , а так ХЗ)))
01:38
LTZ
"Гент" увел у ЦСКА 18-летнего нигерийца... В рабство. Был бы получше заголовок.
01:36
andrey62
Где гент,а где ЦСКА?.......
01:27