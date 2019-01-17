Геннадий Орлов: "Зенит" будет дожидаться Кокорина. А Еременко звать не стоит"

Известный телекомментатор критически отнесся к возможному приходу в "Зенит" полузащитника Романа Еременко.

– Еще одна позиция, которую хочет укрепить Семак – опорная зона. Нужен ли "Зениту" Игорь Коновалов из "Рубина"?

– Способный парень. Но в "Зените" хотят получить топового опорника. Понимаете? На перспективу футболисты есть, но нужен состоявшийся мастер, который даст результат здесь и сейчас. И Семаку нужны четыре таких футболиста на разные позиции. Необходимо еще и нападающего приобрести. Ведь ясно, что Кокорина весной мы не увидим на футбольном поле.

– Даже если его выпустят 8 февраля?

– Дай бог, чтобы выпустили. Но ему все равно нужно еще восстановиться, набрать форму. "Зенит" намерен его дожидаться и отнесется к нему по-человечески. Но...

– Вы говорили, что Семак также заинтересован в атакующем полузащитнике. Стоит ли тогда присмотреться к Роману Еременко, который недавно стал свободным агентом?

– Нет, не думаю. Не стоит. Он уже все сказал в футболе и сильно себя скомпрометировал той историей... Явно непопулярной. Брать такого игрока – большой риск. Зачем? Не надо.

– Кокорин ведь тоже в некрасивую историю попал...

– Но Кокорин все-таки свой. Играл за "Зенит". Клуб его вылечил после тяжелейшей травмы. Это другая аура. Кокорин, если наберет форму, пригодится еще и сборной России. Я даже не хочу его сравнивать с Еременко. Это два разных человека. (Виталий Айрапетов)

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