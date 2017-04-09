Геннадий Орлов: "Зачем Луческу приглашал Молло?"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью "СЭ" покритиковал селекционную службу "Зенита". В частности, ему непонятно, зачем были приглашены Йоан Молло и Эрнани.

- Вот за "Уфу" в матче со "Спартаком" забил Иван Обляков. Он же воспитанник петербургского футбола, - грустно констатировал Орлов.

– Думаете, пригодился бы сейчас "Зениту?

– При всем уважении к Цаллагову, который старается, разве Гиголаев из "Амкара", который недавно забил "Зениту", хуже его? А он тоже питерский воспитанник. То есть вот так работает селекционная служба. Такие промахи. А кого пригласили зимой? Зачем позвали Молло? Он же ничего не сделал для команды. А ведь инициатива исходила от Луческу. Он же руководил всем этим процессом. На что он рассчитывал? Или Эрнани.

– Главная претензия к бразильцу?

– Ну не получается у него быть лидером. Он еще, как говорится, рядовой, необученный, по большому счету. Такой брак при передачах, столько потерь… То есть "Зенит" сейчас не выглядит командой, способной вести борьбу за золото.

– Луческу не управляет коллективом?

– Он старается, управляет. Но если Шатов такое сказал… Там еще и Смольников был. Показательная какая-то фраза. А потом Луческу на пресс-конференции объясняет, почему и как. Ну зачем тренеру все это выносить на суд общественности?

Полное интервью Орлова